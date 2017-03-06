Областная газета
Общество 6 марта 2017, 10:10

В честь 8 Марта у россиян будет выходной в среду

По случаю первого весеннего праздника — 8 Марта или Международного женского дня — россияне на этой неделе будут отдыхать в среду, отмечает Минтруд.

На этой неделе у россиян будет дополнительный выходной день. В 2017 году государственный праздник 8 Марта выпадает на середину недели – на среду, и этот день объявлен выходным. Согласно решению правительства, остальные 4 будничных дня будут рабочими. Но предпраздничный день 7 марта по ТК РФ сокращается на один час.

Напомним, о выходных днях для россиян говорится в Трудовом кодексе РФ (8 марта по ст. 112 установлен как нерабочий праздничный день в РФ) и Постановлении Правительства РФ от 04.08.2016 N 756 "О переносе выходных дней в 2017 году".

Фото: snc.com.ru

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