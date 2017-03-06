В Свердловской области 12 предприятий незаконно продавали спиртосодержащую продукцию

Сотрудники Роспортебнадзора провели проверку для предотвращения незаконного оборота спиртосодержащей непищевой продукции. В области за месяц на 12 предприятиях они изъяли более 434 литров запрещённой продукции, передают в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Специалисты Роспотребнадзора с 27 января по 2 марта провели по Свердловской области 191 надзорное мероприятие и выявили незаконную реализацию спиртосодержащей непищевой продукции в количестве 4337 штук общим объёмом 434,2 л. К продукции применены меры по изъятию или аресту.

Спиртосодержащая продукция, запрещённая к реализации, была обнаружена у предприятий в Талице, Каменском районе, Каменске-Уральском, Асбесте, Первоуральске, Верхотурском районе, Новой Ляле, Асбесте, Камышлове.