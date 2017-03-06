Работу печей на Дегтярском литейно-механическом заводе приостановили из-за нарушения экологических норм

Эксплуатация печей на Детярском литейно-механическом заводе (ДЛМЗ) остановлена на 85 суток из-за нарушения экологических нормативов. Об этом сообщил областной департамент информполитики.

Поскольку жители Дегтярска пожаловались на едкий дым, появляющийся по ночам над этим предприятием, министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области (минприроды) в течение февраля провело проверку на ДЛМЗ. В результате выяснилось, что во время плавки свинца содержание оксида углерода в дыме, выбрасываемом в воздух, в 72 раза превышала предельную нормативную концентрацию. Одновременно зафиксировано занчительное превышение концентрации свинца, выбрасываемого в атмосферу.

По итогам проверки сотрудники областного минприроды приостановили эксплуатацию печей, опломбировав оборудование, и обратились в суд. 3 марта Ревдинский городской суд вынес постановление о приостановке работы печей на ДЛМЗ по выплавке свинца.