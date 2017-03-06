Валентине Терешковой исполнилось 80 лет

Сегодня 80-летний юбилей отмечает первая в истории женщина, побывавшая в космосе, - Валентина Терешкова.

Валентина Терешкова родилась в деревне Масленниково Ярославской области, окончила техникум лёгкой промышленности, работала по специальности. В 1962 году у Сергея Королёва появилась идея запустить в космос женщину, и начался поиск претенденток. Первоначальные критерии были таковы: парашютистка, возраст до 30 лет, рост до 170 сантиметров, вес до 70 килограммов.

Мир узнал о Терешковой 16 июня 1963 года, когда она отправилась в космический полёт на корабле «Восток-6». До неё в космосе были только девять мужчин. Подготовку к старту велась в секрете. Даже родные узнали о новости по радио. Она сказала им, что уезжает на соревнования парашютистов. На орбите она провела почти трое суток.

22 июня 1963 года Валентине Терешковой было присвоено звание Героя Советского Союза, а 1995 году – звание генерал-майора. Она единственная женщина в России, имеющая звание генерала.

Долгие годы Терешкова работала инструктором-космонавтом, а затем научным сотрудником в Центре подготовки космонавтов. Научную деятельность совмещала с политической. Сейчас она в Государственной думе представляет Ярославскую область.

Кстати, дублёром Валентины Терешковой на первый космический полёт была Ирина Соловьёва, окончившая школу в Серове (Свердловская область).