В Свердловской области 8 марта частично изменятся маршруты поездов

На железной дороге 8 марта частично меняется порядок следования пригородных поездов, сообщают в Свердловской пригородной компании.

В выходной 8 Марта дополнительно будет курсировать электропоезд «Ласточка» №7070 сообщением Нижний Тагил – Екатеринбург, при этом поезд №7060 этого же маршрута отменяется. Кроме того, будут отменены электрички «Городской электропоезд»№ 7203, 7204, 7207,7208, 7211, 7212 сообщением Сысерть - Керамик – Екатеринбург – Сортировочный.

- Далее поезда будут следовать согласно установленному порядку по рабочим дням недели, - отмечают в СПК.

А ещё во время весенних каникул школьники смогут путешествовать по России на поездах дальнего следования со скидкой 50%, сообщили в ОАО «РЖД». На каникулах дети в возрасте от 10 до 17 лет по акции смогут совершить поездку в купейном вагоне поезда дальнего следования, скидка действует при оформлении билетов на поезда, отправлением в период с 23 марта по 2 апреля.

- Акция ориентирована, в первую очередь, на поддержку и стимулирование семейного отдыха, - отмечают сотрудники «РЖД».

Фото: Алексей Кунилов.