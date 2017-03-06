Генерал американских ВС в отставке: США нужны уральские танки

Генерал американских вооружённых сил в отставке Уэсли Кларк заявил в эфире местной радиостанции, что Россия и Китай обгоняют США в сфере модернизации армии. В качестве примера он рассказал о качестве танка Т-14, производством которого занимается "Уралвагонзавод". Информацией в соцсетях поделился заместитель гендиректора УВЗ Алексей Жарич.

— У России есть основной боевой танк Т-14 с системой активной защиты... Там есть вещи, которых нет у нас, и броня, которой нет у нас. Это тот танк, который нам хотелось бы иметь в 2030 году, — заявил генерал американских ВС в отставке Уэсли Кларк.

Напомним, УВЗ начал поставки в российскую армию танков Т-14 на универсальной платформе «Армата» в сентябре прошлого года.