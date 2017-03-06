В Екатеринбурге приставы арестовали у должника второй автомобиль за неделю

Судебные приставы Железнодорожного района Екатеринбурга арестовали у должника второй автомобиль за одну неделю. Выяснилось, что общая сумма задолженности всех долгов и кредитов владельца ТС превышает один миллион рублей, сообщили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

- Помимо долга физическому лицу в размере более 350 тыс. руб. мужчина задолжал банку 750 тыс. руб. Такова сумма залога, предметом которого является автомобиль Hyundai i40VF. Кроме того, в других банках он также имеет просрочку по выплате кредитов. Машину Hyundai i40VF приставы нашли неподалёку от шиномонтажки, однако автомобиль находился в пользовании неизвестного мужчины. Сначала он препятствовал аресту, не отдавая ключи судебному приставу и не предоставляя документы, удостоверяющие личность. В результате переговоров неизвестный пользователь автомобиля отдал ключи и скрылся с места исполнительных действий, - рассказали в пресс-службе УФССП России по региону.

Изъятый залоговый автомобиль передан на ответственное хранение представителю банка.

Напомним, ранее судебные приставы арестовали ГАЗель на 4-й овощебазе в Екатеринбурге у того же владельца ТС, задолжавшего партнёру по бизнесу более 350 тыс. руб.

Фото: УФССП России по Свердловской области