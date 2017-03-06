Областная газета
Экономика 6 марта 2017, 13:07

Уралвагонзавод полностью погасил долг перед Альфа-Банком

Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» полностью выплатила основной долг перед Альфа-Банком. Об этом сообщили в пресс-службе Альфа-Банка.

Напомним, задолженность перед этим кредитным учреждением накопили дочерние предприятия УВЗ — ООО «ЧТЗ — Уралтрак» и АО «Уралтрансмаш». Обшая сумма долгов превышала 7,3 млрд рублей и 30,2 млн долларов.

— Решение этой достаточно непростой ситуации мы рассматриваем как ещё одно подтверждение умения Альфа-Банка находить пути к взаимопониманию при урегулированию вопросов любой сложности, — прокомментировал член правления Альфа-Банка Максим Першин.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

100 монологов о революции

100 монологов о революции
Разговор не только о событиях 1917 года, но и о том, каким стал мир, Россия, мы сами после «великого перелома».

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

Реклама от YouDo

Аренда черного Chrysler на свадьбу, заказать на youdo.com.

Курьер по городу Орехово-Борисово Северное, описание.

Заказать вывоз отходов в Троицке на http://perevozki.youdo.com/troitsk/garbage/waste/.