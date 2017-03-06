С начала года в ДТП на Среднем Урале погибли девять пешеходов

С начала 2017 года в ДТП на Среднем Урале погибли 9 пешеходов, ещё 49 - получили травмы. Только с пятницы по воскресенье за прошедшую неделю два пешехода погибли в результате наезда автомобиля и один гражданин получил перелом голени и тупую травму живота, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В Первоуральске в пятницу, 3 марта, утром 58-летнюю женщину, переходившую дорогу в неположенном месте, насмерть сбил водитель автомобиля Chevrolet Lacetti. Вечером в тот же день Volkswagen Golf на трассе Пермь - Екатеринбург наехал на пешехода, не имеющего на одежде светоотражающих элементов и переходившего проезжую часть в неустановленном месте. Применение экстренного торможения не спасло жизнь пешехода, рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Ещё одно ДТП с участием пешехода произошло в ночь на 5 марта. На 166-м километре Екатеринбург -Нижний Тагил - Серов водитель Toyota RAV4 увидел, как справа налево по ходу движения побежал человек в тёмной куртке. Находясь на середине проезжей части, пешеход увидел приближающееся ТС и побежал обратно, но наезда избежать не удалось. К счастью, мужчина остался жив, но получил травмы.

Госавтоинспекторы просят водителей при обнаружении пешеходов, на одежде которых нет светоотражающих элементов, позвонить 102 либо 112. Тогда на указанное место незамедлительно прибудет полиция, чтобы удалить пешеходов с проезжей части.

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области