Областная газета
Общество 6 марта 2017, 13:38

На Среднем Урале открылся волонтёрский центр XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов

В Екатеринбурге открылся волонтёрский центр XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Об этом сообщили в областном департаменте информполитики.

Центр создаётся на базе Уральского федерального университета. Соответствующее соглашение подписали первый проректор УрФУ Дмитрий Бугров и сопредседатель совета Ассоциации волонтёрских центров Артём Метелев.

Предполагается, что Екатеринбургский центр подготовит к XIX Всемирному фестивалю молодёжи и студентов, который пройдёт 14 - 22 октября 2017 года в Москве и Сочи, 90 волонтёров.

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