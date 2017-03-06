На Среднем Урале открылся волонтёрский центр XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов

В Екатеринбурге открылся волонтёрский центр XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Об этом сообщили в областном департаменте информполитики.

Центр создаётся на базе Уральского федерального университета. Соответствующее соглашение подписали первый проректор УрФУ Дмитрий Бугров и сопредседатель совета Ассоциации волонтёрских центров Артём Метелев.

Предполагается, что Екатеринбургский центр подготовит к XIX Всемирному фестивалю молодёжи и студентов, который пройдёт 14 - 22 октября 2017 года в Москве и Сочи, 90 волонтёров.