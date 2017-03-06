Областная газета
Общество 6 марта 2017, 13:43

Евгению Чудновец освободят сразу же после поступления судебных документов

Курганский областной суд принял решение отменить приговор и освободить воспитательницу из Екатеринбурга Евгению Чудновец, осуждённую за репост видеоролика с издевательствами над ребёнком, сообщили в ГУФСИН России по Свердловской области.

Такое решение принял Курганский областной суд после того, как Верховный суд внёс на его рассмотрение кассационное представление прокуратуры, признав доводы в защиту Евгении заслуживающими внимания.

"Приговор отменить, Чудновец оправдать, из колонии освободить немедленно", – написал в Facebook по итогам судебного заседания в Кургане её адвокат Алексей Бушмаков.

Напомним, Евгения Чудновец была приговорена к пяти месяцам колонии по статье за распространение детской порнографии после репоста в соцсети ролика с издевательствами над ребёнком в детском лагере. По её словам, она разместила видео чтобы привлечь внимание общественности к вопиющему случаю. Осужденная отбывала наказание в женской исправительной колонии №6 Нижнего Тагила.

В ГУФСИН России по Свердловской области отметили что, исходя из вышеуказанных положений закона, Евгения Чудновец будет освобождена из исправительного учреждения в день поступления соответствующего документа от Курганского суда.

Полчаса назад её адвокат Алексей Бушмаков на своей странице в соцсети написал: «Курьер из суда с выпиской уже едет в ИК-6 г. Нижний Тагил. Если успеют, освободят сегодня».

Фото: Алексей БУШМАКОВ, facebook.com.

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