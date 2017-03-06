По факту хищения бюджетных средств при строительстве газопровода под Верхотурьем возбуждено уголовное дело

По факту хищения бюджетных средств при строительстве газопровода и газораспределительной станции в посёлке Калачик Верхотурского городского округа возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, государственное унитарное предприятие «Газовые сети» заключило контракт на выполнение работ по строительству газопровода с ООО «УралСетьСтрой». Подрядчик получил 6,8 миллионов рублей, предоставив документы с недостоверными сведениями о выполнении работ. Однако фактически работы ГУП «Газовые сети» выполнило самостоятельно.