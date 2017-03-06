Четыре екатеринбургских компании вошли в ТОП-100 лучших работодателей России

Четыре екатеринбургских компании - СКБ "Контур", ГК "Новосел", ГК "Магнат" и "Единый расчетный центр" вошли в ТОП-100 лучших работодателей России. Ежегодный рейтинг составило агентство РБК совместно с кадровым агентством "HeadHunter".

75 место занимает СКБ "Контур" (в рейтинге 2015 года предприятие занимало 22 позицию). 79 строчку занимает группа компаний "Новосёл" (в 2015 году - 126 место). 84-м в списке лучших работодателей стала впервые вошедшая в рейтинг группа компаний "Магнат". 97-ю позицию занимает «Единый расчетный центр» (годом ранее предприятие занимало 132 строчку рейтинга).

Лучших работодателей по трем критериям: мнения соискателей; мнения сотрудников компаний; экспертная оценка эффективности работы департаментов компаний, ответственных за работу с персоналом.