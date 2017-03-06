Свердловский облсуд по настоянию прокуратуры ужесточил наказание для виновника смертельного ДТП

Свердловский областной суд приговорил к лишению свободы в колонию-поселение сроком на 3 года виновника ДТП, в котором погиб человек после апелляционного представления прокуратуры Алапаевска. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

- Установлено, что 3 августа 2016 года около 00:15 обвиняемый управлял Chevrolet Cruze в состоянии наркотического опьянения, находясь с компанией друзей, которые употребили алкоголь и были не пристёгнуты ремнями безопасности. На пятом километре подъездной дороги к посёлку Нейвинский водитель, двигаясь со скоростью не менее 100 км/час, не справился с управлением. Автомобиль занесло, произошёл наезд на дерево с последующим опрокидыванием. При этом пассажир, находящийся на переднем сидении, получил травмы, не совместимые с жизнью, и через несколько дней скончался в больнице, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Алапаевский городской суд ранее признал мужчину виновным согласно ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему было назначено 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года. Однако прокуратура Алапаевска осталась недовольна мягким наказанием и внесла апелляционное представление.

В суде государственный обвинитель указал на то, что в 2002 году мужчину уже лишали водительских прав на 1,5 года за пьяную езду. Кроме того, в 2005 и 2007 году он также привлекался к административной ответственности за управление ТС в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В результате Свердловский областной суд изменил приговор суда первой инстанции, постановив отбывать наказание в виде реального лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу и подлежит немедленному исполнению.