Областная газета
Общество 6 марта 2017, 14:52

Екатеринбургский магистрально-сортировочный центр переехал в новое здание

Екатеринбургский магистрально-сортировочный центр, который занимается обработкой и отправкой почты и посылок, переехал в новое здание. Работа в оснащённом всем необходимым помещении будет способствовать ускорению обработки отправлений свердловчан и повышению производительности, поделились в пресс-службе уральского подразделения ФГУП «Почта России».

Новое современное помещение в районе Уралмаша (ул. Совхозная) просторное (площадью 6,5 тыс. кв. м) и удобно расположено для подъезда почтового автотранспорта. На площадке увеличено количество люковых окон для почтового обмена, заменены транспортёрные ленты, есть новые электропогрузчики, сортировочные шкафы, тележки.

– Переезд ЕМСЦ позволил оптимизировать процессы обработки и сортировки почты и в целом модернизировать работу крупного логистического узла Уральского региона, что положительно скажется на производительности сортировочного центра и скорости обработки почты, - отметил директор Макрорегиона Урал Почты России Дмитрий Киселев.

ЕМСЦ работает круглосуточно и осуществляет сортировку отправлений на магистральные маршруты по городу и по стране. Суточная производительность ЕМСЦ составляет более 2 млн почтовых отправлений.

Фото: МР Урал Почты России

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