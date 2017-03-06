Областная газета
Политика 6 марта 2017, 14:42

В Екатеринбурге сменился главный архитектор города

С сегодняшнего дня к работе в администрации Екатеринбурга приступил новый начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Андрей Молоков. Он также занял должность главного архитектора города. О назначении "ОГ" рассказали на прежнем месте работы чиновника.

Андрей Молоков, главный архитектор Екатеринбурга

Андрей Молоков известен в Екатеринбурге как один из создателей первого в городе небоскрёба "Высоцкий". Фото: vk.com

- С сегодняшнего дня Андрей Викторович работает в мэрии. На его место назначен новый директор, - рассказали "ОГ" в Архитектурной мастерской Молокова.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга информацию о назначении пока не комментируют.

Напомним, прежний главный архитектор города Тимур Абдуллаев ушёл в отставку 20 февраля.

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