Областная газета
Спорт 6 марта 2017, 14:55

Гимнаст Давид Белявский завоевал два золота на чемпионате России

Серебряный призёр Олимпийских игр 2016, свердловчанин Давид Белявский завоевал две золотые медали на завершившемся в Казани чемпионате России по спортивной гимнастике.

Белявский стал лучшим в упражнениях на перекладине (13,800), опередив Алексея Ростова из Владимира (13,500) и чувашского спортсмена Владислава Поляшова (13,433). Также Давид завоевал золото в упражнении на коне - 14,366 балла. Второе место занял Сергей Ельцов (14,333) из Астрахани, третье – томич Кирилл Прокопьев (14,233).

Таким образом, Давид Белявский вошёл в состав национальной команды на европейское первенство в Румынию, которое пройдёт в Клуже-Напоке с 19 по 23 апреля. Добавим, на прошлом чемпионате Европы Белявский завоевал три личные медали - золото на брусьях, серебро на коне и бронзу на перекладине.

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