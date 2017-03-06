Областная газета
Экономика 6 марта 2017, 14:58

Свердловские предприятия пищепрома за январь на 6,6% увеличили отгрузку произведённых товаров

По итогам января 2017 года объём товаров, отгруженных предприятиями пищевой промышленности Свердловской области, достиг 6,16 млрд рублей. Это на 6,6% больше аналогичного результата 2016 года.

Как уточнили в областном департаменте информполитики, это, в первую очередь, объясняется значительным увеличением производства молока. За январь на Среднем Урале объём его производства составил 54 тыс. тонн. Это на 5% превышает уровень января 2016 года. Кроме того, неплохих результатов добились свердловские птицефабрики. Они произвели 130 млн штук яиц, что на 2% больше аналогичного показателя прошлого года. 

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