В Ельцин Центре стартует благотворительный марафон "Весенний вальс" в честь 8 Марта

8 марта. 12:00. В Ельцин Центре стартует благотворительный марафон "Весенний вальс" в честь 8 Марта.

Вырученные средства будут направлены в помощь многодетным матерям, матерям детей-инвалидов, женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Программа мероприятия:

12:00 – 13:00. Благотворительный кулинарный мастер-класс шеф-повара Андрея Бова: творожное печенье по рецепту Наины Ельциной. Средства от продажи билетов будут переданы в поддержку фонда «Созидание».

12:30 - 13:00. Встреча гостей капельдинерами театра.

13:00 - 13:10. Торжественное открытие. Видеоприветствие Н.И. Ельциной.

13:00 – 16:00. Ярмарка талантов и творческие мастер-классы в Атриуме Ельцин Центра.

Мастер-класс по изготовлению цветка с конфетой и объёмной открытки с тайными кармашками-пожеланиями.

Мастер-класс «Цветы из ткани».

Мастер-класс «Глиняные кружева: вазочки и бижу из глиняных лент и кружев».

Мастер-класс по фьюзингу: «Удивительные поделки из переливающихся капель стекла».

Мастер-класс «Бусинка за бусинкой»: «Изготовление украшений из камней, проволоки, бусин и других интересных материалов».

Мастер-класс по плетению кос.

Мастер-класс с куклами.

Мастер-класс с Еленой Подкорытовой "Viva la Vida! Фрида Кало".

13:10 - 13:30. Вокальные импровизации, мастер-класс для всех гостей.

14:00 - 14:30. «Битва хоров» с участием всех гостей.

15:00 - 15:30. Флэш-дэнс: танцевальный мастер класс для всех гостей под живую музыку саксофона.

12:00-13:30. Экскурсия в Музей Б.Н. Ельцина.

13:00-14:00. Экскурсия в Арт-галерею.

14:00-15:30. Экскурсия в Музей Б.Н. Ельцина.

15:00-16:00. Экскурсия в Арт-галерею

16:00 - 17:00. Благотворительный концерт от Государственного академического театра оперы и балета.

17:00. Благотворительный розыгрыш билетов.

18:00. Клуб «Мои 90-е»: Женские хитрости. Как женщины побеждали дефицит товаров и денег.

Необходима предварительная регистрация.