В Екатеринбурге с начала года 776 водителей нарушили правила движения на ж/д переездах

В Екатеринбурге инспекторы ГИБДД проверили, как водители соблюдают правила дорожного движения на железнодорожных переездах. За два месяца этого года в Свердловской области выявлено 776 нарушений дорожного движения на ж/д переездах, рассказали в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Инспекторы методом скрытого патрулирования, в гражданском, у переезда фиксировали на видеокамеру нарушения ПДД водителями, передавали по радиосвязи информацию экипажу ДПС. Неподалёку от переезда эти сотрудники останавливали водителя-нарушителя, предъявляли ему видеозапись и - материал об административном нарушении.

В ГИБДД отмечают, что зачастую водители не дожидаются, когда после проезда железнодорожного транспорта запрещающий сигнал светофора на железнодорожном переезде сменится на разрешающий, и начинают движение через переезд. За нарушение правил движения у железнодорожных путей предусмотрена ответственность вплоть до лишения водительских прав. В ближайшее время подобные контролирующие мероприятия пройдут в разных городах Свердловской области.