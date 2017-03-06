В России стартовали первые биржевые торги сахаром

С 10 часов утра по московскому времени начались первые в постсоветской истории России биржевые торги сахаром.

Как пояснили в пресс-службе Московской биржи, этот проект организован совместно с Союзом производителей сахара России (Союзроссахар). Организатором торгов выступает Национальная товарная биржа, которая входит в Группу «Московская биржа».

По прогнозу экспертов Союзроссахара, оборот биржевой торговли этим продуктом может достичь 40-60 млрд рублей в год (примерно 20% от общего объёма отечественного рынка сахара). Торги проводятся на платформе «Урожай», на базе которой уже давно ведётся продажа зерна. Для биржевой торговли выставлены партии сахара с поставкой в срок до 90 дней.