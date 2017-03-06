В Первоуральске рушится дом для переселенцев из ветхого и аварийного жилья

Дом по улице Кирова для переселенцев из ветхого и аварийного жилья в Первоуральске рушится на этапе возведения, пишет газета «Городские вести». Снимок проблемного дома, где видно, как рухнуло одно из его перекрытий, сделали бдительные горожане.

В администрации пояснили, что сейчас на территории муниципалитета строится три дома для переселенцев из ветхого и аварийного жилья, однако с реализацией программы возникает много проблем. Как заявил на последнем заседании думы директор управления капитального строительства Алексей Черных, аукционы проводятся в сжатые сроки, часто переносятся, не всегда удается договориться с подрядчиками — они нарушают сроки, оговоренные в контракте.

Дом для переселенцев из ветхого и аварийного жилья по улице Кирова в Первоуральске так и не достроили. Фото: vk.com

Напомним, на предпоследнем заседании правительства вице-губернатор Сергей Швиндт назвал Первоуральск в числе проблемных муниципалитетов, где были сорваны сроки переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Как отметил губернатор Евгений Куйвашев, при срыве программы, которая завершается 1 сентября 2017 года, «вопрос будет решаться вплоть до удаления главы в отставку».