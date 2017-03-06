"Четвёртый канал" пропал из эфира из-за переезда в новый офис

Сегодня "Четвёртый канал" временно прекратил вещание. Как заявила шеф-редактор "Четвёрки" Елена Широкова, перерыв в вещании связан с переездом телекомпании в новый офис на Воеводина, 8 в ТЦ Limerance. В старом офисе на Хохрякова, 104, сотрудники телеканала работали 18 лет.

Сотрудники "Чётвёрки" активно перевозили оборудование в эти выходные. Фото: facebook.com

По словам Елены Широковой, сейчас идёт настройка оборудования, и они надеются выйти в эфир до конца недели. До четверга не будут выходить «Новости» и «Утренний экспресс», их заменят программы телеканала «Пятница».

Старую студию сотрудники телеканала уже разобрали. Фото: facebook.com