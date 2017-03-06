Областная газета
Общество 6 марта 2017, 16:27

"Четвёртый канал" пропал из эфира из-за переезда в новый офис

Сегодня "Четвёртый канал" временно прекратил вещание. Как заявила шеф-редактор "Четвёрки" Елена Широкова, перерыв в вещании связан с переездом телекомпании в новый офис на Воеводина, 8 в ТЦ Limerance. В старом офисе на Хохрякова, 104, сотрудники телеканала работали 18 лет.

Старый офис "Четвёртого канала"

Сотрудники "Чётвёрки" активно перевозили оборудование в эти выходные. Фото: facebook.com

По словам Елены Широковой, сейчас идёт настройка оборудования, и они надеются выйти в эфир до конца недели. До четверга не будут выходить «Новости» и «Утренний экспресс», их заменят программы телеканала «Пятница».

"Четвёртый канал", разбор студии

Старую студию сотрудники телеканала уже разобрали. Фото: facebook.com

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