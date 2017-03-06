Областная газета
Общество 6 марта 2017, 16:37

175 свердловчан будут представлять Средний Урал на ХIХ Всемирном фестивале молодёжи и студентов

175 свердловчан будут представлять Средний Урала на ХIХ Всемирном фестивале молодёжи и студентов, который пройдёт с 14 по 22 октября 2017 года в Москве (торжественный парад делегаций) и в Сочи (сам фестиваль).

Кроме того, в Сочи из нашего региона поедут 90 волонтёров.

Как сообщает областной департамент информполитики, помимо основной программы фестиваля, для иностранных студентов будут организованы поездки по регионам России. В частности, Средний Урал посетят 330 гостей. Для них запланированы экскурсии по музеям и выставкам Екатеринбурга. Пообщаться с уральскими студентами гости смогут на дискуссионных площадках, которые организуют на базе ведущих вузов Свердловской области.

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