175 свердловчан будут представлять Средний Урал на ХIХ Всемирном фестивале молодёжи и студентов

175 свердловчан будут представлять Средний Урала на ХIХ Всемирном фестивале молодёжи и студентов, который пройдёт с 14 по 22 октября 2017 года в Москве (торжественный парад делегаций) и в Сочи (сам фестиваль).

Кроме того, в Сочи из нашего региона поедут 90 волонтёров.

Как сообщает областной департамент информполитики, помимо основной программы фестиваля, для иностранных студентов будут организованы поездки по регионам России. В частности, Средний Урал посетят 330 гостей. Для них запланированы экскурсии по музеям и выставкам Екатеринбурга. Пообщаться с уральскими студентами гости смогут на дискуссионных площадках, которые организуют на базе ведущих вузов Свердловской области.