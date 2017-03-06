Количество выданных ипотечных кредитов в России за январь выросло на 18%

За январь 2017 года выдано ипотечных кредитов на 73 млрд руб. – это на 18% больше, чем за январь 2016 года. Ставки предложения ипотечных кредитов в начале 2017 года – на исторических минимумах, сообщают аналитики Агентства ипотечного жилищного кредитования.

- Опасения относительно январского падения рынка ипотечного кредитования после завершения программы государственной поддержки оказались беспочвенными, - говорят аналитики в отчёте. - В январе-феврале 2017 года мы наблюдаем снижение процентных ставок по ипотечным кредитам крупнейших ипотечных кредиторов – Сбербанка, Группы ВТБ, АИЖК. Сегодня ипотечный кредит на приобретение строящегося жилья на общих условиях можно взять по ставке от 10,9%.

Эти результаты окажут положительное влияние на рост доступности ипотечного кредитования, придадут дополнительный импульс развитию рынка ипотеки и жилищного строительства.

В АИЖК отмечают, что в текущей макроэкономической динамике (рост промышленного производства, грузоперевозок, реальных доходов населения, существенное снижение инфляции) рынок показывает оптимистические прогнозы.

Инфографика: АИЖК