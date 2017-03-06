"Сбербанк" продаёт 15 бывших офисов в восьми городах

В Екатеринбурге большую часть объектов коммерческой недвижимости, выставленных на продажу, составляют помещения бывших офисов "Сбербанка". По данным Уральской палаты недвижимости, это 15 офисов в восьми муниципалитетах: в Екатеринбурге продаётся сразу семь помещений, в Камышлове - два, в Качканаре, Кушве, Нижнем Тагиле, Полевском, Реже и Заречном - по одному. Самый дорогой офис продаётся за 24 миллиона рублей.

Как рассказали "ОГ" в пресс-службе Уральского отделения "Сбербанка России", из большинства помещений, выставленных на продажу, офисы Сбербанка переехали ещё несколько лет назад.

- Главная причина – несоответствие зданий современным стандартам и задачам банка. Банк отказывается от таких филиалов и переводит клиентов в большие или новые офисы в этом же микрорайоне. Например, в Екатеринбурге подразделение банка, находившееся на ул. Уральской, 77, еще в 2014 году переехало в соседний дом – на Уральскую, 75. Ранее использовавшееся помещение сейчас и выставлено на продажу. Это же касается и других подразделений, - пояснили "ОГ" в пресс-службе кредитной организации.

Ранее "Сбербанк" заявлял о продаже 38 офисов - спустя полгода продать осталось только 15. Фото: upn.ru

Как ранее заявил президент Уральской палаты недвижимости Эдуард Богданов, на начало 2017 году рынок офисной недвижимости в Екатеринбурге находится в стагнации: снижается объём строительства, спрос на аренду низок.

Напомним, в августе "ОГ" писала, что "Сбербанк" выставил на продажу 38 офисов в 21 муниципалитете. Часть из них до сих пор не нашли своего покупателя.