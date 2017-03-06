Областная газета
Экономика 6 марта 2017, 17:49

Дмитрий Медведев встретился с Сергеем Ивановым — претендентом на пост президента АК «АЛРОСА»

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев встретился с Сергеем Ивановым, представленным на пост президента АК «АЛРОСА». Об этом сообщила пресс-служба федерального кабинета министров.

Перед этим событием вице-премьер РФ — полномочный представитель Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев утвердил директивы, в соответствии с которыми обязаны голосовать представители интересов РФ — члены наблюдательного совета АК «АЛРОСА». Согласно этому документу они должны поддержать отставку Андрея Жаркова с поста президента алмазодобывающего предприятия и одновременно проголосовать за избрание Сергей Иванова новым президентом АК «АЛРОСА» сроком на три года.

Фото: пресс-служба Правительства РФ

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

100 монологов о революции

100 монологов о революции
Разговор не только о событиях 1917 года, но и о том, каким стал мир, Россия, мы сами после «великого перелома».

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

Реклама от YouDo

Корм собакам с доставкой на дом - лучшие цены здесь.

Вывоз строительного мусора - Хотьково: смотрите на YouDo.

Услуги курьерской доставки Площадь Александра, полное описание по ссылке.