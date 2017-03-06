Дмитрий Медведев встретился с Сергеем Ивановым — претендентом на пост президента АК «АЛРОСА»

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев встретился с Сергеем Ивановым, представленным на пост президента АК «АЛРОСА». Об этом сообщила пресс-служба федерального кабинета министров.

Перед этим событием вице-премьер РФ — полномочный представитель Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев утвердил директивы, в соответствии с которыми обязаны голосовать представители интересов РФ — члены наблюдательного совета АК «АЛРОСА». Согласно этому документу они должны поддержать отставку Андрея Жаркова с поста президента алмазодобывающего предприятия и одновременно проголосовать за избрание Сергей Иванова новым президентом АК «АЛРОСА» сроком на три года.

Фото: пресс-служба Правительства РФ