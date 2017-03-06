Екатеринбург вошёл в ТОП-10 самых популярных городов России для путешествий на 8 Марта

Екатеринбург вошёл в топ-10 самых популярных российских городов для поездок на 8 Марта. Об этом свидетельствуют данные сервиса RoomGuru.ru.

Специалисты обработали данные относительно забронированных номеров на двоих в отелях в период с 7 по 9 марта. И Екатеринбург оказался на 8-м месте. Также в этом списке - Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Ярославль, Калининград, Псков и Вологда.

А в первую десятку городов для зарубежных поездок вошли Минск, Рига, Таллин, Тбилиси, Баку, Ереван, Барселона, Будапешт, Рим и Вена.

О том, куда собираются отправится уральцы на весенние выходные, «ОГ» рассказал исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

- Что касается 8 Марта и весенних выходных, то в основном пользуются спросом загородные средства размещения, - рассказал Михаил Мальцев. - В области есть замечательные места отдыха, загородные гостиницы, санатории.

На начало весны у уральцев популярностью также пользуются экскурсионные маршруты в Москву, Санкт-Петербург, Казань и ещё по Самоцветному кольцу Урала.

Фото: russiantourism.ru