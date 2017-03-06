Александр Якоб поручил коммунальщикам чистить тротуары «от бордюра до бордюра»

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб раздал коммунальщикам города «весенние» поручения. Как отметили в пресс-службе горадминистрации, акцент коммунальным службам предстоит сделать на уборке крыш и тротуаров.

Дорожникам поручили провести уборку тротуаров и очистить их «от бордюра до бордюра». Там, где тротуары всё ещё не очищены — нужно организовать постоянную посыпку щебнем, чтобы предотвратить образование наледи.

В Екатеринбурге активно чистят крыши многоэтажек. Фото: Павел Ворожцов

Квартальные, в свою очередь, должны проверить работу дорожников, а также убедиться, что все управляющие компании очистили крыши домов от снега.

По данным горадминистрации, в ночь на понедельник на уборке улиц города были заняты 163 единицы техники и 124 дорожных рабочих.