Журналист "ОГ" награждена общественной премией "Спасибо!"

В 2017 году в Свердловской области стартовал общественный проект «Спасибо!», зародившийся в Свердловском региональном отделении Всероссийского Совета местного самоуправления и поддержанный администрацией губернатора Свердловской области, Екатеринбургской епархией Русской православной церкви, крупнейшими общественными объединениями региона и творческими союзами.

Анатолий Павлов, Ольга Кошкина, Анатолий Гагарин на вручении премии "Спасибо!". Фото: Алексей Кунилов

В преддверии Международного женского дня 8 марта награду получила заместитель начальника отдела «Местное самоуправление» редакции «Областная газета» Ольга Кошкина.

Нагрудный знак премии "Спасибо!". Фото: Алексей Кунилов

Ольга работает в отделе "Местное самоуправление" три года. За это время она стала подготовила десятки материалов о проблемах и достижениях жителей Свердловской области. Активно освещает вопросы здравоохранения. Пожалуй, самый значимый материал Ольги - "Вопрос жизни и смерти". Это рассказ о жителе Артей Иване Зубареве, который почти год трижды в неделю сам добирался на жизненно важную процедуру в Красно­уфимск, за 70 километров. После публикации в "ОГ" вопрос решился.