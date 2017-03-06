Областная газета
Общество 6 марта 2017, 19:39

Журналист "ОГ" награждена общественной премией "Спасибо!"

В канун Международного женского дня восемь уралочек получили награды за добрые дела.

В 2017 году в Свердловской области стартовал общественный проект «Спасибо!», зародившийся в Свердловском региональном отделении Всероссийского Совета местного самоуправления. Проект поддержала администрация губернатора Свердловской области, Екатеринбургская епархия Русской православной церкви, крупнейшие общественные объединения региона и творческие союзы.

Накануне 8 марта лауреатами общественной премии «Спасибо!» стали восемь уральских женщин:

  • генеральный директор ООО «СоюзПромЭкспо» Ирина Борисенко,
  • заслуженная артистка России Любовь Бурлакова,
  • заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области, президент Свердловского регионального общественного фонда «Семья-XXI век» Лариса Докучаева,
  • член Союза кинематографистов Российской Федерации, член Общественного совета при ГУФСИН России по Свердловской области Лидия Котельникова,
  • заместитель начальника отдела «Местное самоуправление» редакции «Областная газета» Ольга Кошкина,
  • советник заместителя председателя Законодательного Собрания Свердловской области Елена Крушинская,
  • заслуженный художник России, профессор Уральской государственной архитектурно-художественной академии Ольга Орешко,
  • председатель общественного объединения «Курултай башкир» Свердловской области Нафиса Тюменцева.

Анатолий Павлов, Ольга Кошкина, Анатолий Гагарин

Анатолий Павлов, Ольга Кошкина, Анатолий Гагарин на вручении премии "Спасибо!". Фото: Алексей Кунилов

Заместитель начальника отдела "Местное самоуправление" Ольга Кошкина работает в "Областной газете" три года. За это время она стала подготовила десятки материалов о проблемах и достижениях жителей Свердловской области. Активно освещает вопросы здравоохранения. Пожалуй, самый значимый материал Ольги - "Вопрос жизни и смерти". Это рассказ о жителе Артей Иване Зубареве, который почти год трижды в неделю сам добирался на жизненно важную процедуру в Красно­уфимск, за 70 километров. После публикации в "ОГ" вопрос о его транспортировке решился. 

нагрудный знак, премия спасибо

Нагрудный знак премии "Спасибо!". Фото: Алексей Кунилов

Благодарственные письма и нагрудные знаки "Спасибо" женщинам-лауреатам вручили Председатель Свердловского регионального отделения Всероссийского Совета местного самоуправления Анатолий Павлов и руководитель Уральского отделения Фонда развития гражданского общества, заместитель председателя Общественной палаты региона Анатолий Гагарин.

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