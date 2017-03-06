Журналист "ОГ" награждена общественной премией "Спасибо!"

В канун Международного женского дня восемь уралочек получили награды за добрые дела.

В 2017 году в Свердловской области стартовал общественный проект «Спасибо!», зародившийся в Свердловском региональном отделении Всероссийского Совета местного самоуправления. Проект поддержала администрация губернатора Свердловской области, Екатеринбургская епархия Русской православной церкви, крупнейшие общественные объединения региона и творческие союзы.

Накануне 8 марта лауреатами общественной премии «Спасибо!» стали восемь уральских женщин:

генеральный директор ООО «СоюзПромЭкспо» Ирина Борисенко,

заслуженная артистка России Любовь Бурлакова,

заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области, президент Свердловского регионального общественного фонда «Семья-XXI век» Лариса Докучаева,

член Союза кинематографистов Российской Федерации, член Общественного совета при ГУФСИН России по Свердловской области Лидия Котельникова,

заместитель начальника отдела «Местное самоуправление» редакции «Областная газета» Ольга Кошкина,

советник заместителя председателя Законодательного Собрания Свердловской области Елена Крушинская,

заслуженный художник России, профессор Уральской государственной архитектурно-художественной академии Ольга Орешко,

председатель общественного объединения «Курултай башкир» Свердловской области Нафиса Тюменцева.

Анатолий Павлов, Ольга Кошкина, Анатолий Гагарин на вручении премии "Спасибо!". Фото: Алексей Кунилов

Заместитель начальника отдела "Местное самоуправление" Ольга Кошкина работает в "Областной газете" три года. За это время она стала подготовила десятки материалов о проблемах и достижениях жителей Свердловской области. Активно освещает вопросы здравоохранения. Пожалуй, самый значимый материал Ольги - "Вопрос жизни и смерти". Это рассказ о жителе Артей Иване Зубареве, который почти год трижды в неделю сам добирался на жизненно важную процедуру в Красно­уфимск, за 70 километров. После публикации в "ОГ" вопрос о его транспортировке решился.

Нагрудный знак премии "Спасибо!". Фото: Алексей Кунилов

Благодарственные письма и нагрудные знаки "Спасибо" женщинам-лауреатам вручили Председатель Свердловского регионального отделения Всероссийского Совета местного самоуправления Анатолий Павлов и руководитель Уральского отделения Фонда развития гражданского общества, заместитель председателя Общественной палаты региона Анатолий Гагарин.