Областная газета
Общество 6 марта 2017, 21:08

Старейшую баню Екатеринбурга ждёт большая реконструкция

Самая старая баня Екатеринбурга «Бодрость» летом закроется на большую реконструкцию. Об этом порталу 66.RU рассказали в администрации заведения. Обновление связано с передачей объекта из муниципальной в частную собственность — с лета баня принадлежит ИП Рыбкину.

Ещё полгода назад о возможном закрытии бани "ОГ" рассказывали обеспокоенные читатели. Тогда получить комментарий от администрации заведения о его дальнейшей судьбе не удалось. Сейчас доподлинно известно, что новый собственник запланировал обновление бани. Более подробную информацию о сроках и видах работ обещали раскрыть позднее.

Баня "Бодрость" находится на Куйбышева, 42

Баня "Бодрость" находится на Куйбышева, 42. Она была построена в 1926-1927 годы. Но свой первоначальный облик не сохранила. Фото: berlogos.ru

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