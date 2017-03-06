Старейшую баню Екатеринбурга ждёт большая реконструкция

Самая старая баня Екатеринбурга «Бодрость» летом закроется на большую реконструкцию. Об этом порталу 66.RU рассказали в администрации заведения. Обновление связано с передачей объекта из муниципальной в частную собственность — с лета баня принадлежит ИП Рыбкину.

Ещё полгода назад о возможном закрытии бани "ОГ" рассказывали обеспокоенные читатели. Тогда получить комментарий от администрации заведения о его дальнейшей судьбе не удалось. Сейчас доподлинно известно, что новый собственник запланировал обновление бани. Более подробную информацию о сроках и видах работ обещали раскрыть позднее.

Баня "Бодрость" находится на Куйбышева, 42. Она была построена в 1926-1927 годы. Но свой первоначальный облик не сохранила. Фото: berlogos.ru