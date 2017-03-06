Областная газета
Экономика 6 марта 2017, 23:25

Компанию «Алроса» возглавил Сергей Иванов-младший

Руководителем крупнейшей в России компании по обработке и продаже алмазов "Алроса"  назначен Сергей Иванов-младший – сын бывшего главы Администрации президента РФ Сергея Иванова. Директиву о назначении подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, сообщается на сайте кабмина.

Медведев оповестил Иванова о назначении на личной встрече, пожелал новому руководителю компании успехов "в этой непростой работе" и обратил внимание, что "Алроса" является крупнейшей в мире по своему профилю компанией и имеет системообразующее значение для России, а особенно для Дальнего Востока.

Сергей Сергеевич Иванов

На данный момент 36-летний Сергей Сергеевич Иванов занимает пост вице-президента Сбербанка. До этого в течение пяти лет он возглавлял страховую компанию "Согаз", а ранее был зампредом правления Газпромбанка. Фото: ronsslav.com

"Алроса" является крупнейшей в мире компанией по объёмам добычи алмазов, которая ведет разведку и добычу в Якутии, Архангельской области и в Африке.

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