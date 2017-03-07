Минпромторг РФ расширил список дорогих автомобилей

Минпромторг подготовил список автомобилей, владельцы которых заплатят в 2017 году повышенный транспортный налог. В обновленном перечне автомобилей ценой выше 3 миллионов рублей, при пользовании которыми с водителей транспортный налог взимается в увеличенном размере, теперь - 909 машин.

В категории автомобилей стоимостью более 15 млн руб. остались все модели, включенные в перечень в прошлом году, и прибавились три модели Aston Martin, десять моделей Bentley, три модели Ferrari, три модели Lamborghini, четыре модели Mercedes-Benz и шесть моделей Rolls-Royce. Список пополнили преимущественно новые модели.

Напомним, согласно п. 2 ст. 362 Налогового кодекса РФ, налог на дорогостоящие автомобили рассчитывают с учетом повышающих коэффициентов. В зависимости от возраста машины, для моделей, стоимость которых составляет от 3 до 5 миллионов рублей применяется коэффициент от 1,2 до 1,5. Для автомобилей, стоимость которых достигает от 5 до 10 миллионов рублей будет применяться коэффициент 2, для машин дороже 10 миллионов рублей — 3.

В списке автомобили Audi, BMV, Porshe, Mersedes и другие. Фото: glavbukh.ru