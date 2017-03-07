Областная газета
Общество 7 марта 2017, 08:53

В Екатеринбурге при пожаре погибла пенсионерка

В минувший вторник, 6 марта, при пожаре на 10 этаже 16-этажного дома на улице Бардина в Екатеринбурге погибла женщина. Как сообщает следственное управление СКР по Свердловской области, по предварительной версии 81-летняя пенсионерка отравилась продуктами горения. 

- По имеющимся данным, пожар и последующее сильное задымление в квартире произошло из-за неисправности телевизора, - рассказал официальный представитель СКР Александр Шульга. - Погибшая женщина проживала в квартире одна.

Между тем, по данным МЧС, чтобы справиться с пожаром, сообщение о котором поступило около 16:15, спасателям пришлось эвакуировать по лестничным маршам восемь человек. 

Общая площадь возгорания составила всего 6 квадратных метров. В тушении пожара задействованы 4 единицы пожарно-спасательной техники и 9 человек личного состава.

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