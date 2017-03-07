В результате двойного столкновения на ЕКАДе погиб пассажир "Мерседеса"

Очередная смертельная автоавария произошла вечером в минувший понедельник, 6 марта, на Екатеринбургской кольцевой автодороге. По информации УГИБДД по Свердловской области, водитель автомашины Mercedes E-200 на большой скорости вылетел на встречную полосу, где допустил поочерёдное столкновение с двумя автомашинами. В результате аварии пассажир "Мерседеса" погиб, его личность пока не установлена.

Сам предполагаемый виновник ДТП госпитализирован в горбольницу Берёзовского со множественными травмами.

- Около 20:50 на 21 км ЕКАДа 43-летний водитель автомашины Mercedes E-200 неправильно выбрал скорость, не обеспечил постоянный контроль за движением, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2110 под управлением 35-летнего мужчины, а затем - с Renault Megane, за рулём которого также находился 35-летний водитель, - сообщили в УГИБДД по Свердловской области. - Движение на данном участке трассы было временно затруднено.

Кроме предполагаемого виновника в больнице оказался пассажир "десятки" - у него перелом голени. Водитель ВАЗ-2110 получил мелкие травмы и от госпитализации отказался.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Между тем, как сообщает МЧС, чтобы извлечь погибшего и пострадавших из искорёженной автомашины, пришлось прибегнуть к помощи пожарно-спасательных подразделений: на месте работали восемь человек личного состава.