Владимир Путин наградил Валентину Терешкову орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент России Владимир Путин наградил первую женщину-космонавта, заместителя председателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентину Терешкову орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Напомним, вчера Валентина Терешкова отпраздновала свой юбилей — 80-летие.

Как сообщает официальный сайт Кремля, поздравляя Валентину Терешкову, глава государства подарил ей скульптуру «Чайка садится на воду» (автор И. Рукавишников) и картину «Чайки над Волгой» (художник В. Зайцев). Напомним, слово «Чайка» было позывным Валентины Терешковой во время её полёта в космос.

— Начиная с вашего легендарного полёта в космос, вы всегда были для нас примером и символом служения Отечеству — причём в разных местах, на разных должностях — и сейчас продолжаете активно трудиться в Госдуме, — обратился к Валентине Терешковой Владимир Путин.

Фото: официальный сайт Кремля