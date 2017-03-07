Россия пополнила бюджет ООН на 78 миллионов долларов

Взнос Российской Федерации в Организацию Объединённых Наций составил почти 78 миллионов долларов США. Как сообщила пресс-служба постоянного представительства России в ООН, средства были переведены в минувший понедельник, 6 марта.

- 6 марта 2017 года Российская Федерация перевела сумму в размере 77 888 309 долларов США в качестве уплаты начисленного на Россию взноса в регулярный бюджет ООН, - говорится в сообщении постпредства.

Отметим, размер взноса государства-члена ООН в бюджет организации прямо пропорционален среднему показателю ВВП государства за 10-летний период, дохода на душу населения и внешнего долга. При этом долевой показатель Российской Федерации в бюджете ООН равен примерно 2,5 процента. Государства - члены ООН, задолжавшие взносы за два и более года, лишены права голоса.