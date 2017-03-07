Екатеринбург "встал" в предпраздничную пробку

Дорожные заторы утром 7 марта в Екатеринбурге достигли критической отметки. По данным интернет-сервиса "Яндекс.Пробки", утром транспортная ситуация в столице Среднего Урала оценивалась в 10 баллов.

Утром самый длинный затор тянулся на Щербакова, Объездной дороге, Базовом переулке и на Комсомольской, от Павлодарской улицы до остановки "Парфюмерная фабрика". К 10 утра пробки остались преимущественно в центре города.

В социальных сетях автомобилисты активно возмущаются дорожной ситуацией. Многие связывают пробки с предпраздничной суетой и отшучиваются, что весь город решил закупиться цветами к 8 марта.

Ещё одной помехой дорожному движению стала заснеженность улиц. Вчера коммунальщики Екатеринбурга принялись проводить уборку дорог и тротуаров "от бордюра до бордюра" и посыпать обледенелые дорожки щебнем.