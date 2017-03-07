Глава Полевского поздравит сотрудниц администрации с 8 марта театральной постановкой

В преддверии 8 Марта мэр Полевского Александр Ковалёв рассказал, что ежегодно мужская половина коллектива администрации готовит для женщин театральную постановку. Сценарий пишет сам глава.

- Традиция необычно поздравлять милых женщин зародилась ещё несколько лет назад. Накануне полночи потратил на написание сценария в стихотворной форме, сейчас как раз проходит репетиция. Сами подбираем подходящие декорации, костюмы. В шуточной форме в спектакле находят отражение самые актуальные темы - от городских до глобальных. И конечно же, главными его героинями становятся женщины. Раскрою секрет: сегодня в стихотворной форме поговорим, о чём мечтают наши дорогие полевчанки. Начнётся постановка с фразы из "Сказки о царе Салтане" Пушкина - "Три девицы под окном...", а ещё в сюжет вплетены сказы Бажова.

Глава отметил, что за спектаклем последуют традиционные поздравления. Но именно постановки делают предпраздничный день в администрации особенным: женщины всегда с нетерпением ждут очередную "премьеру".