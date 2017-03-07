Областная газета
Экономика 7 марта 2017, 10:46

В России уменьшилось количество просроченных автокредитов

За январь 2016 года в России количество автокредитов с просрочкой платежа от одного дня уменьшилось на 32 тыс.

Как сообщили в Объединённом кредитном бюро, количество таких просроченных кредитов в нашей стране к началу февраля сократилось до 191,9 тыс. Доля таких кредитов в общей массе выданных автокредитов уменьшилась с 18,3% до 15,9%.

С точки зрения гендиректора Объединённого кредитного бюро Даниэля Зеленского, это объясняется более тщательной работой банкиров по оценке рискового профиля потенциальных заёмщиков, а также тем, что банки стали уделять больше внимания сбору просроченной задолженности уже на раннем этапе.

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