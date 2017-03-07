Областная газета
Экономика 7 марта 2017, 11:00

Каждый десятый россиянин не платит налоги

14,4 миллиона трудоспособных граждан России не платят налоги и не делают отчисления в Пенсионный фонд - это примерно каждый десятый россиянин. О тенденции свидетельствуют расчёты Счётной палаты РФ, заявила «Известиям» глава палаты Татьяна Голикова.

— Мы всех неработающих попытались разделить на группы: дети, пенсионеры и так далее. Остаток — 14,4 млн человек, и никто не знает, что с ним делать, — сказала она.

Татьяна Голикова подчеркнула, что эти граждане продолжают пользоваться социальной инфраструктурой, но рискуют оказаться плательщиками «налога на тунеядство».

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

100 монологов о революции

100 монологов о революции
Разговор не только о событиях 1917 года, но и о том, каким стал мир, Россия, мы сами после «великого перелома».

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

Реклама от YouDo

Цена проката Nissan Almera на YouDo.

Поиск курьера в Горьковской, смотрите ссылку.

Вывоз твердых отходов в Дмитрове на http://perevozki.youdo.com/.