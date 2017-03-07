Каждый десятый россиянин не платит налоги

14,4 миллиона трудоспособных граждан России не платят налоги и не делают отчисления в Пенсионный фонд - это примерно каждый десятый россиянин. О тенденции свидетельствуют расчёты Счётной палаты РФ, заявила «Известиям» глава палаты Татьяна Голикова.

— Мы всех неработающих попытались разделить на группы: дети, пенсионеры и так далее. Остаток — 14,4 млн человек, и никто не знает, что с ним делать, — сказала она.

Татьяна Голикова подчеркнула, что эти граждане продолжают пользоваться социальной инфраструктурой, но рискуют оказаться плательщиками «налога на тунеядство».