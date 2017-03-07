Виктор Шептий в честь 8 Марта прочитает коллегам из Заксобрания стихи о любви

Сегодня первый заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Виктор Шептий участвует в предпраздничном концерте для женщин-депутатов и сотрудниц аппарата.

— Сегодня мы всем мужским составом Заксобрания приготовили концерт: будем читать нашим коллегам стихи о любви и роли женщины, петь песни, дарить цветы, делать сюрпризы. Готовимся каждый год очень ответственно. Я всегда участвую. По глазам наших коллег мы видим, что им нравится, - рассказал он "ОГ".

А непосредственно в Международный женский день Виктор Шептий поздравит свою супругу и двух дочерей:

— Во-первых, в этот день мы с сыном полностью берём на себя все заботы по дому, что, кстати, происходит не только 8 Марта. А во-вторых, у нас запланирован традиционный культпоход (каждый раз в разные места), а потом семейный обед, на котором мы обсуждаем свои дела. Чтобы собраться всем впятером за общим столом - тоже надо найти время.

Кстати, в прошлом году депутатов и сотрудниц аппарата свердловского Заксобрания поздравили не только коллеги, но и народный артист России Александр Морозов. Выступить на концерте его пригласил друг — зампредседателя Заксобрания Анатолий Сухов.

Отметим, что председателя Заксобрания Людмилу Бабушкину с 8 Марта лично поздравит губернатор области Евгений Куйвашев.