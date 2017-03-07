Экс-начальника военной полиции ЦВО амнистировали по случаю 70-летия Победы

В минувший понедельник, 6 марта, в Екатеринбургском гарнизонном военном суде был оглашён приговор бывшему начальнику военной полиции Центрального военного округа полковнику Геннадию Ящуку и его заместителю майору Кириллу Кожевину. Оба офицера были признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями, приговорены к лишению свободы в колонии-поселении, но амнистированы по случаю 70-летия Победы.

По информации ЕГВС, освобождение от наказания означает, что Ящук и Кожевин не только не будут отбывать назначенные им сроки лишения свободы: также не будет конфискованы денежные средства, которые были собраны ими с подчинённых.

Как сообщалось ранее, полковник Ящук и майор Кожевин, занимая руководящие должности в управлении военной полиции ЦВО, зная, что Министерство обороны РФ выделило дополнительные денежные средства, установили систему поборов за назначение премиальных выплат подчинённым им сотрудникам военных комендатур гарнизонов. "Хорошие" премиальные должны были получить те, кто соглашался на условия начальства: для рядового и сержантского состава сумма "отката" составляла порядка 10 тысяч рублей, для офицеров - около 50 тысяч. В результате суд признал доказанными поборы с личного состава на сумму 2,8 млн рублей. Другие денежные средства, фигурировавшие в деле, судом во внимание приняты не были, так как следствие не смогло доказать незаконность их происхождения.

Изначально Ящук и Кожевин обвинялись, соответственно, в превышении должностных полномочий и пособничестве в совершении преступления, но в процессе судебного разбирательства обвинение было переквалифицировано на более мягкое - злоупотребление.

Что касается гражданских исков со стороны потерпевших, сдававших деньги в качестве отката, то суд не нашёл оснований для их удовлетворения.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами, сообщили корреспонденту "ОГ" в канцелярии ЕГВС.