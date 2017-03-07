Областная газета
Спорт 7 марта 2017, 12:07

Россия выделила почти 1,7 миллиарда рублей на борьбу с допингом

На 2017, 2018 и 2019 год российское правительство запланировало в бюджете 1 млрд 670 млн 100 тысяч рублей для субсидирования Российского антидопингового агентства РУСАДА. Как сообщает пресс-служба правительства РФ, ежегодно в качестве субсидии на антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд России будет выделяться по 556 млн 700 тыс. рублей.

- Законом о федеральном бюджете предусмотрено прямое финансирование РУСАДА на антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд России, - говорится в пояснительной записке к опубликованному постановлению правительства РФ №248 "О порядке субсидирования Российского антидопингового агентства «РУСАДА»". - Подписанным постановлением утверждены правила этого финансирования. 

Отметим, череда международных допинговых скандалов с участием российских спортсменов показала слабые места отечественной антидопинговой системы. В начале марта президент Владимир Путин на совещании в Красноярке признал, что есть достоверно подтверждённые случаи применения допинга российскими спортсменами и назвал сложившуюся ситуацию неприемлемой.

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