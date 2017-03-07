Областная газета
Общество 7 марта 2017, 12:14

В зоопарке Екатеринбурга выбрали Зоомисс-2017

Накануне Международного женского дня екатеринбургский зоопарк выбрал Зоомисс-2017. За почётное звание боролись пять кандидаток: харза Герда, львинохвостый макак Селена, зеленокрылый ара Зара, бахромчатая черепаха Хелиса и священный древолаз Дендра. По итогам голосования на сайте зоопарка, самой красивой представительницей животного мира стала харза Герда.

Харза Герда, екатеринбургский зоопарк

На сайте зоопарка за харзу Герду проголовали 2 000 человек. Фото: екатеринбургский зоопарк

Харза — это свирепый хищник из семейства куньих, отличается силой, ловкостью и сообразительностью.

Напомним, в преддверии Дня защитника Отечества в екатеринбургском зоопарке выбрали Зоомистера – им стал гривистый волк Стоун.

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