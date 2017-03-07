За 15 лет экспорт предприятий Свердловской области вырастет в полтора раза

В Свердловской области ведётся разработка Стратегии развития экспорта товаров и услуг региона до 2030 года, рассказал "ОГ" министр международных и внешнеэкономических связей области Андрей Соболев.

Как отметил министр, на уровне правительства области стратегический документ, посвящённый вопросам развития внешнеэкономической деятельности, появится впервые. Он будет описывать возможные пути достижения поставленных целей посредством существующих и вновь формируемых механизмов господдержки.

Согласно стратегии, объем экспорта товаров и услуг предприятий Свердловской области увеличится с 7,7 миллиарда долларов США в 2014 году до 12,1 миллиарда долларов США к 2030 году.

- Это амбициозная задача, следовательно, основная её цель - поиск точек роста в этом направлении. А это предусматривает активизацию как имеющихся, так и потенциальных конкурентных преимуществ экономики Свердловской области в международном разделении труда, успешное продвижение продукции предприятий Свердловской области на рынки зарубежных стран, и, что важно – модернизацию экономики, - заявил "ОГ" Андрей Соболев.

Проект документа планируют представить в конце третьего квартала 2017 года. Сейчас идёт работа по его наполнению, единый концепт уже утверждён.