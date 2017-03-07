В Нижнем Тагиле ищут пропавшего в понедельник подростка

Полиция Нижнего Тагила ориентирована на поиски 14-летнего Михаила Кокорина, который в минувший понедельник, 6 марта, ушёл в школу на улице Мира и с тех пор о его месте нахождения ничего не известно. По данным ММО МВД "Нижнетагильское", подросток ранее никогда из дома не убегал и склонности к бродяжничеству не проявлял.

- На розыск несовершеннолетнего ориентирован весь личный состав полиции, - сообщили в городской полиции. -Продолжается полный комплекс мероприятий, направленный на установление местонахождения несовершеннолетнего и возвращение его по месту жительства.

Пропавший был одет в тёмно-синюю куртку с капюшоном, синюю вязаную шапку с эмблемой Adidas, чёрную рубашку, чёрный вязаный джемпер, чёрные кроссовки. При себе у подростка был телефон Samsung в корпусе чёрного цвета.

Приметы пропавшего: худощавого телосложения, рост 173 см, лицо овальное, волосы тёмные, прямые, короткие, нос прямой, губы тонкие, уши оттопыренные.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просьба сообщить в дежурную часть отдела полиции №16 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону (3435)97-60-32 или в подразделение по делам несовершеннолетних: (3435) 97-64-31, 97-64-09.