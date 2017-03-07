Областная газета
Общество 7 марта 2017, 13:33

Ольга Глацких: «Самый желанный подарок к 8 Марта — внимание»

Директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, отвечая на вопрос корреспондента «ОГ» в пресс-центре ТАСС, назвала самым желанным подарком к 8 Марта проявление внимания со стороны коллег и близких.

— Для меня лично самый желанный подарок — это внимание. Совсем необязательно что-то дарить, но обычный телефонный звонок или СМС-сообщение с поздравлениями в этот прекрасный весенний день имеют для меня очень большое значение, — сказала Ольга Глацких. — Я тоже, пользуясь случаем, поздравляю с 8 Марта всех женщин Свердловской области!

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