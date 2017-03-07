Областная газета
Земства 7 марта 2017, 13:40

Директор новоуральской школы искусств на 8 марта испёк для 96 коллег торт

В школе искусств Новоуральска к поздравлению женщин с Международным женским днём подходят с особой ответственностью. Как рассказал "ОГ" директор школы искусств Никита Мерзлов, в коллективе — 96 женщин и 6 мужчин.

- Главная задача, чтобы каждая наша коллега получила персональное поздравление, почувствовала, что это Её праздник. Поздравляя даму, стараемся уходить от клише и не скупимся на комплименты. Обязательно накрываем чайный стол. В доказательство того, что мужчины умеют всё, ставим на столы свои «произведения» - торты, пироги и салаты собственного приготовления. Гвоздь программы – музыкальное поздравление. Нынче для прекрасных коллег наш преподаватель, лауреат международных конкурсов Александр Ушатов исполнил на баяне мелодию Юбера Жиро «Под небом Парижа», - рассказал Никита Мерзлов.

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